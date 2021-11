Herve KAYSER

Mise en œuvre de la stratégie commerciale

- Définir et animer le projet commercial en adéquation avec le projet d’entreprise

- Communiquer et veiller à la diffusion de l’information

- Définir des objectifs de développement à court et moyen termes

Management :

- Expertise en animation d’équipe, motivation et conduite de réunions

- Évaluation, gestion et développement des compétences individuelles des collaborateurs

- Formation aux Techniques de Vente, identification des besoins en formation

Suivi et développement commercial

- Analyse économique des résultats et mise en place des actions correctives, suivi des objectifs

- Négociation et développement commercial clients Grands Comptes, Centrales d’Achats

- Gestion des RH, budgétaire, animation des moyens, participation aux salons professionnels



Mes compétences :

Foodservice

eCommerce

Lotus 1-2-3

Microsoft Office

Microsoft Outlook