Hervé KELFERS

Consultant Formateur en gestion du stress et des conflits pendant plus de 10 ans, jai dabord exercé comme Formateur cadre chez Links Formations, par la suite en clientèle privée (Centre dEvolution de la rue des Sts Pères notamment, sous la direction de Jacques Durand Dassier PhD) et entreprises.

Je suis diplômé en psychologie, éducation sportive, relaxation, sophrologie ; formé en gestion des groupes, « rêve éveillé dirigé » (Robert Desoille), « deep regression therapy », pratiques pour lesquelles je dispose de plus dune quinzaine dannées dexpérience.

Dans une précédente et plus longue partie de carrière, jai travaillé dans le secteur audiovisuel, pour de grandes compagnies, radio et télévision. Je suis diplômé en conception réalisation audiovisuelle et information-communication ; formé à la prise de son, cadre image (vidéo, photo), montage (son et/ou image), reportage, écriture scénaristique,

Je me suis intéressé naturellement à linfluence des images, intérieures ou extérieures, sur le cerveau et le comportement, en conséquence au développement personnel en entreprise : motivation, conscience professionnelle, créativité. Je persiste à mener une recherche approfondie dans ce domaine.

Ces expériences mont amené à former et accompagner la création dentreprise (au CNAM notamment), linsertion et lorientation professionnelle, étant par ailleurs diplômé en droit, économie, gestion dentreprise, certifié en management.

Influencé par la pragmatique culture anglosaxonne, plus que par le rationalisme cartésien, je crois en une bonne adéquation pratique/théorie, ayant toujours travaillé en étudiant ou étudié en travaillant. Je continue à me former, ce qui est le propre du formateur (psychologie du travail, électronique, ).

Je crois en la théorie générale des systèmes de Ludwig von Bertalanffy (lunité des systèmes) et la théorie du cerveau triunique de MacLean, mes deux sources dinspiration principales. Je suis par ailleurs diplômé en philosophie scolastique (PUG, Rome).



Mon philosophe préféré ? Socrate. « Pourquoi, Socrate, apprends-tu à jouer de la lyre puisque tu vas mourir ? » « Pour jouer de la lyre avant de mourir » (attribué à Socrate, selon Diogène Laërce ;

cité par P. Lemarquis, Sérénade pour un cerveau musicien, éd. O. Jacob, Paris, 2013).

Mes deux expériences les plus intenses ? Les groupes anglosaxons dArthur Janov (PhD) ; le parachutisme (militaire).

Ma devise ? You never know what is enough unless you know what is more than enough. William Blake