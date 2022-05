Hervé KONO MANGA

Très tôt, j'ai eu la possibilité d'évoluer dans des environnements sociaux culturels et professionnels hétérogènes.

Je dispose d'un bon aperçu de ce que peut réserver la nature humaine.

Au fur et à mesure du temps, j'ai adopté une attitude beaucoup plus compréhensive vis à vis d'autrui, sans pour autant tomber dans un romantisme pathologique hautement toxique pour les relations interpersonnelles.

Je reste donc à l'écoute et suis ouvert à toutes nouvelles expériences, à toutes nouvelles rencontres, aussi originales qu'elles puissent être.



Mes compétences :

Chargé de mission

Conseil cadres dirigeants

Participation audits & inspections

Relations publiques & lobbying

Gestion & communication de crise

Formateur (tous publics)

Normes ISO 9001 v 2015/ 14001 v 2015/ 45001 v 2018

Audits QSE (interne, fournisseur, client) & inspec

Communication politique & institutionnelle & socia

Management QSE (politique, stratégie, outils opéra