Hervé LABATUT

Me suivre sur Twitter : @georgesberger



Aujourd'hui : Chargé de communication, relation de presse DevisProx et Magnolia Web Assurances



Chargé de communication, relation de presse DevisProxMedia, Paris 14ème.



DevisProxMedia propose un service de régie publicitaire indépendante et personnalisable.

DevisProxMedia rejoint le cercle fermé du marketing à la performance et se place en tant qu’annonceur en proposant ses propres campagnes. Ainsi l’annonceur et l’éditeur sont en lien direct, sans autre intermédiaire, la rémunération s'exerçant en fonction du CPA (coût par acquisition)



Chargé de communication, relation de presse Groupe DevisProx, Paris 14ème.



DevisProx : 1er comparateur de devis personnalisé et de proximité.

Un des premiers spécialistes en France de génération de leads dans le domaine de l'assurance et des crédits. DevisProx, portail des sites : www.assurprox.com, www.creditprox.com, www.defiscprox.com, www.travauxprox.com, www.servicesprox.com.



Chargé de communication, relation de presse Groupe Magnolia Web Assurances, Rouen.



Le groupe Magnolia Web Assurances, N°1 sur internet en assurance emprunteur. www.magnoliawebassurances.com et www.simulassur.com

Premier courtier grossiste multimarques en France sur le marché de l'assurance de prêt



Auparavant...Wolters-Kluwer



Directeur Clientèle sur www.WK-RH.fr.

Le portail métier dédié aux professionnels des Ressources Humaines

Directeur Clientèle sur LIAISONS SOCIALES Magazine.

Mensuel d’informations économique et social. (lectorat 652 000 cadres)

Directeur Clientèle sur ENTREPRISE & CARRIERES.

Hebdomadaire destiné aux D.R.H. (lectorat 177 000 cadres)



Agence E.V.A Janvier / Décembre 1998



Agence de Communication et Relations de Presse

Consultation en marketing, informatisation (mise en place du réseau intranet et internet).



ASFORED Novembre / Décembre 1997



ASFORED (Centre de formation du Syndicat National de l'Edition)

2 cycles de formation : La promotion du livre.

La dimension marketing du métier d'éditeur.



Groupe LIAISONS 1995 à Août 1997



Directeur Marketing et Commercial de L’ECHO de la PRESSE

Responsable du développement du magazine : publicité, diffusion, promotion et encadrement.

Revue cinquantenaire dédiée aux éditeurs de presse.



Agence E.V.A Octobre 1994 à Janvier 1995



Lancement de l’activité de la Société : Agence de Communication et Relations de Presse

Consultation en marketing, informatisation et réalisation des documentations commerciales.



I.D.G. Communications France Juillet 1991 à Octobre 1994



Filiale du groupe Américain COMPUTERWORLD, présent dans 68 pays avec 200 publications.

Responsable Commercial de Langages & Systèmes

(Revue bimestrielle dédiée aux développeurs informatique : 20. 000 ex.)

Création de l'argumentaire, documentations et commercialisation.

Directeur-adjoint de publicité d' INFO PC

(Magazine mensuel de micro informatique professionnel : 50.000 ex.)

Création de la documentation IPSOS, encadrement des juniors et commercialisation.



CEP Communication 1990 à Juillet 1991



1990 à juillet 1991 : Filiale Usine Nouvelle



Chef de publicité sénior sur l'Usine Nouvelle Hebdo. (Hebdomadaire généraliste de l'industrie).

Chef de publicité sénior sur l'Usine Nouvelle Technologies (Supplément mensuel de l'hebdo)



CEP Communication 1987 à Juillet 1990



1987 à novembre 1990 : Anciennement Information et Profession devenue, filiale TESTS



Chef de publicité sur CARACTERE. (Bi-mensuel des professionnels de l'industrie graphique).

Lancement de nouveaux produits : l'EVENEMENT TECHNIQUE (encyclopédie annuelle des techniques d'imprimerie) et du premier Bus mailing des industries graphiques.



Servac Alpha Com 1986 à 1987

Responsable commercial et Responsable d'édition de "À VOS MARQUES".

(Magazine bimestriel d'informations économiques sur les entreprises désireuses d'embaucher les étudiants des Grandes Écoles Nationales).



Mes compétences :

communication

Internet

web

presse

édition

marketing

publicité

commercial

Marketing éditorial