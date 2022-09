Hervé LAMBERT

Conseil, formateur et Coach, j'ai fondé mon premier cabinet libéral en 1995. Mon métier est aussi ma vocation : conseiller et accompagner les personnes, dirigeants, entrepreneurs, cadres de direction et collaborateurs dentreprises.



Après un premier parcours bancaire de 15 ans, ma clef dentrée a longtemps été la finance dentreprise. Aujourdhui, je vais beaucoup plus loin que cela, en « prenant soin » des personnes avec qui je fais un bout de chemin, et ce, de différentes manières:



Jai développé avec le temps des programmes daccompagnement, des outils de conseil et des modules pédagogiques qui me permettent dutiliser le bon média au bon moment.

Je diffuse avec mon équipe, des questionnaires en ligneArray, grâce également à un réseau de distributeurs spécialisés.

Janime également des séminaires de formation qui sadressent à des personnes souhaitant acquérir une méthode singulière de consultingArray

Formé à la PNL, à la Process com management, à lanalyse transactionnelle, aux profils de personnalité MBTI, jai terminé récemment une certification de thérapeute EMDR/IMO qui me permet daider les personnes dans des passages traumatiques, pour leur permettre daller mieux.

Enfin, passionné de marche, jorganise des séance de thérapie par la marche (Walking therapy) qui sont souvent des préalables à des missions de conseil stratégique (création/reprise/ cession/transmission dentreprise, réingeniering)



Mon expérience me permet dentendre souvent lautre là ou personne ne lécoute. Ma force réside dans ma capacité de vision globale et systémique immédiate de lentreprise, de son dirigeant, de sa singularité et de ses valeurs.