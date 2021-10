Herve LE CAIN (HERVE LE CAIN)

Bonjour , je m'appel Mr LE CAIN herve

je suis professionnel dans la construction métallique et maintenant minière

mon projet professionnel est de rejoindre une société qui me permettra de développer et prendre en charge des projets de différentes dimension, assurant la gestion et la sécurité a tous niveau

ayant acquis une expérience et avoir été a lécoute durant ces années je suis prêt pour de nouveaux défis

ces pourquoi je me pressente a vous maintenant