Hervé LE CALONNEC

SOYONS EFFICACES ET PROACTIFS. Cette présentation concerne en priorité les chefs d'entreprises et les professionnels du domaine BREVETS, VEILLE TECHNOLOGIQUE, INNOVATION INDUSTRIELLE souhaitant principalement trois prestations: 1 en veille technologique ciblée et études de brevetabilité, 2 en rédaction ou reprises de demandes de brevets, 3 en réponse aux notifications et rapports de recherche des administrations centrales (INPI, OEB).



BIENVENUE AUX INNOVATEURS ET AUX INVENTEURS. Je m'adresse prioritairement aux CABINETS et aux INDUSTRIELS, enthousiastes et créatifs, visant à valoriser leurs activités et leur créativité.



MES OBJECTIFS: Répondre à leurs besoins en brevets, veille technologique, conseil technologique, innovation industrielle, en proposant mes compétences. Prestations France et pays limitrophes en CDI/CDD/Portage salarial. Télétravail ou intervention sur site.



COMPETENCES: Brevets, Veille technologique, Conseil technologique, Innovation industrielle



EXPERIENCES: Brevets et Veille technologique (Cabinets, Industrie, Freelance ), Innovation technologique, Conseil technologique, Robotique, Forages pétroliers. Vision transversale multiculturelle et interdisciplinaire. 10 années d'activités à l'étranger (Principalement: Nord Europe, USA, Moyen Orient, )



DIPLOMES : Ingénieur CESI LYON 85, CEIPI STRASBOURG 95.



THEMES: BTP, Mécanique, Machines spéciales, Médical, Hydraulique, Robotique, Pétrole, Instrumentation, Matériaux, Offshore,



HOBBIES: Transhumanisme, Géopolitique, Science Fiction.



PROFIL: INTJ au MBTI.



