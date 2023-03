Herve LECLERC

Persévérant et fort de plusieurs expériences professionnelles en production, en laboratoire R&D et contrôle qualité, j'ai décidé en 2003 de reprendre mes études. La recherche et l'innovation font partie de mes centres d'intérêts. Je suis spécialiste en analyse spectroscopique infrarouge (oxydes métalliques, catalyseurs, matériaux poreux type Metal Organic Framework,...). Je possède ainsi de solides connaissances dans les domaines de la catalyse, la dépollution environnementale, les techniques de laboratoire (contrôle qualité, R&D), et la production industrielle entre autres.

J'intègre le groupe Génie des Procédés Industriels de l'UTC en 2017 (laboratoire TIMR) en tant que responsable de l'équipe technique. A ce titre, je gère une équipe de techniciens et d'assistants ingénieurs, les achats et l'installation de nouveaux matériels de recherche et je participe à quelques projets de recherche.

Septembre 2020 j'intègre l'ENSICAEN, école d'ingénieurs à Caen où j'enseigne la thermodynamique, la catalyse et la cinétique chimique.



Mes compétences :

Encadrement

Recherche et Développement

Anglais

Recherche

Catalyse

Chimie

Spectroscopie

Personne Compétente en Radioprotection