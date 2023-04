Herve LEMAIRE

J'entre à Vibration comme assistant programmateur auprès de Bruno Witek . Ce dernier m'emmène avec lui à Fun Radio en 1990, nous ferons passer l'audience de 3.2 à notre arrivée à 6.4 en 1992.



Ensuite Bruno Witek part pour le groupe NRJ en me laissant la direction de la programmation et de l'antenne.



En 1992, avec l'explosion de Lovin' Fun et de l'audience, j'opte pour un positionnement pop rock "rebelle" qui convient parfaitement aux auditeurs, l'audience atteint alors 9.3 en 1994 (a 0.2% de NRJ).



Je quitte alors Fun Radio pour RCS où je travaille pendant une saison puis je suis recruté par Jean-Pierre Millet comme programmateur musical à MCM.



Je deviens directeur des programmes musicaux après le départ de J.-P. Millet pour Europe 2, et le reste jusqu'en 2000.



En 2000, Emmanuel de Buretel, président de Virgin Europe me fait venir pour créer le département New media de Virgin France.



En 2003, suite à la fusion avec Emi, je prends la direction des nouveaux médias et antipiracy pour le groupe EMI France.



Juin 2007 , après 7 années chez EMI , je vais voler de mes propres ailes



Mes compétences :

Radio

Television

Programmes

Digital

Antipiratage

Internet

Web

SEO

Communication

Informatique

Management