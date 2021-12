Hervé MERCURI

Consultant expert en performance marketing, commerciale et dynamique humaine

Aider au partage des constats, catalyser les idées, "faire accoucher" des solutions, faire adhérer à la méthode et accompagner la mise en place opérationnelle en mobilisant les énergies...



Expériences: 5 ans de management de transition et sauvetage d'entreprises en difficultés (sans licenciement), puis interventions de consulting Groupes et Division de Groupe, PME/ETI, Startup



/Industrie: Schneider Electric, Facom, Acétex, Volkswagen, Toyota, Siemens, Acome, Nexans, Essilor, Smithkline, Cenpac, RCO, /Bâtiment: Bouygues Immo., Marignan, GSE, KP1, Placoplatre, Weber, Isoroy, Polyrey, SGM, Lapeyre, Point P, Rexel, /Banque & Assurance: Crédit Agricole, Crédit Coopératif, Cetelem, AXA, Winterthur, Malakoff Médéric, /Produits GP: Belin, Ferrero, Henkel, Colgate, Georgia Pacific, Isigny Ste Mère, Miele, Electrolux, Haier, /Agriculture & Elevage: Norsk Hydro, Novartis, Sanders, Adisseo,



Objectif: combattre les déperditions d'énergie dans l'entreprise!,..., mais aussi les gaspillages de bonnes volontés, de compétences, de savoir-faire, de motivation, d'engagement personnel....



Spécialités :Nous accompagnons les Entreprises dans leur développement depuis plus de 20 ans:

- Stratégie marketing et commerciale,

- Business Models, StartUp

- Stratégie de distribution classique et multicanal

- Optimisation des moyens commerciaux (hommes, organisation, process, méthodes, outils)

- Rémunération variable

- Stratégie NTIC: combinaison optimale organisations existantes/nouvelles technologies dans les process d'approche et de maîtrise de marchés



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Marketing

Conseil