Hervé MÉSAGÉ

Cadre

24 ans d'expérience en industries

BTS électrotechnique

Contrôleur qualité et essais chez FEVI International pendant 10 ans

Responsable SAV chez Neu FEVI depuis 2009, gestion de personnel.

-Formation Mobuis niveau 2 analyses vibratoires des machines tournantes

-Équilibrage des machines tournantes sur site.

-Aide au développement du service assistance.

-Supervision et gestion de chantiers France et international

-Rédaction des pdp, rapports d'intervention, d'expertises....

-gestion des équipes internes

-gestion des prestataires

-habilitations nucléaire (QSP, HN2, RP1)

-habilitations risques chimiques (N2)

-habilitations électriques ( BT et HT)

-pneumatique, mécanique, électrique et aéraulique maîtrisés

-Anglais lu, parlé et écrit

-Déplacements étranger réguliers ( Chine, Indonésie, Corée du sud, Mauritanie, Russie, Mexique, Maroc, tous les pays d'Europe .....)

-Gestion comptabilité de mon service

-Formateur en maintenance des ventilateurs

-Diplomatie, esprit critique, professionnalisme et ouverture d'esprit