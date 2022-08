Herve PHILIPPOT

ANIMATEUR DE RESEAU RETAIL ALIMENTAIRE

MONITEUR FRUITS ET LÉGUMES CHARGE DE MISSION DOM

- Conception et définition du concept fruits et légumes LPG: : marketing et merchandising, sourcing

- Conseiller les quinze points de ventes en termes d'implantation, merchandising, gestion, organisation.

- Former les équipes sur les points de ventes ou en cessions de formation.

- Réaliser l'ingénierie de formation et l'ensemble des supports de formation

- Expliquer le ou les concepts et les faire partager.

- Faire respecter les procédures internes.

- Auditer les rayons fruits et légumes



-élaboration et suivi des programmes d'importation en fruits et légumes en import Europe et hémisphère sud.

-élaboration et suivi des programmes d'importation en fruits et légumes direct station avec cahier des charges

- Gestion des achats en optimisant les couts d'approvisionnement depuis le sourcing.

- Mise en place du circuit court sur plateforme, rédaction cahier des charges et valorisation des productions locales.

- Développer les réseaux d'approvisionnement : Antilles, Guadeloupe, Saint Dominique et Saint Martin.

- Gestion de conduite de projets avec les institutions locales, métropole et Europe.

- Gestion dopérations de communication interne et externe

- Accompagnement de mon entreprise pour le passage du titre lun des Meilleurs Ouvrier de France classe fruitier primeur.

Projet rayon pilote en fruits et légumes

Projet ouverture académie des fruits et légumes aux Antilles



Membre du jury de la classe "Fruitier-Primeurs" 24ème concours l'Un des Meilleurs Ouvriers de France.

Membre du reseau C.C.I. entreprendre en France.

Membre du club des entrepreneurs réseau observatoire de la franchise.



Créateur du hub fruits et légumes Secteurs Economiques - Agro-alimentaire.

Signataire de la charte fruits et légumes.

Créateur du hub changeons le regard sur le cancer en entreprise.

Membre de l'Association pour la Recherche sur les Affections Malignes en Immunologie Sanguine (ARAMIS).

Missions d'étude la filière fruits et légumes Marocaine.

Missions d'ingénierie de formation filière fruits et légumes janvier 2012 au Maroc et Guadeloupe.



Mise en place d'un partenariat avec des universités au Maroc pour le développement de la formation professionnelle dans la filière fruits et légumes.

FORMATIONS ET AUDITS filière fruits et légumes

Groupe de travail externe HYPERFRESCOR avec René Coste.

Ingénérie de formation pour le groupe Marjane (Maroc) 2010-2012

Interventions aux Antilles (mai 2012)

Intervennant audit plateforme et points de vente.

Conception des montages pédagogiques.

Analyse de process.

Projet d'ouverture d'un point de vente pédagogique fruits et légumes

Importation du Costa Rica.

Vente par internet



Mes compétences :



Fruits et légumes

Merchandising

Management commercial

Ingénierie de formation

Formation professionnelle

Audit

Ingénierie pédagogique

SOURCING PRODUIT

Gestion en conduite de projet

Amélioration des résultats

Conception des cahiers des charges, procédures, base documentaire

Conception et organisation des opérations de communication, événementiels

* Esprit start-up, forte sensibilité à l'innovation, créativité entrepreneuriale

* Goût du travail en équipe, fortes capacités collaboratives.

* Curiosité intellectuelle, agilité, ouverture d'esprit

* Intérêt pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux, web et digital

- Accompagnement de commerce en fruits et légumes

-Innovation en street Food et concept traiteur et restauration

-Coaching, accompagnement de professionnels intervenant en points de vente

-Accompagnement Académie des fruits et légumes des Antilles

-Accompagnement concept Smoothies, traiteur, Fraich Découpe, jus de fruits (l'excellence des saveurs)

* Passion pour la pâtisserie, cuisine, ateliers culinaires multisensoriels.

+ Je dirige une équipe engagée en rallyes automobile, promotion des femmes en sport automobile