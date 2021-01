Hervé Richmond ABI

Hervé ABI, étudiant en " Mastère Spécialisé : Manager Achats et Supply Chain de Toulouse Business School ". Après l'obtention de mon Diplome d'Ingénieur des Procédés, j'ai intégré l'ESC Toulouse pour son Mastère Spécialisé. J'ai eu l'occasion de réaliser des stages dans des entreprises intervenant dans l'Agro-industrie, la Bio-ingénierie et le Médi-Cosmétique.



Mes compétences :

Chimie

Informatique

Industrie

Traitement des eaux

Pétrole

Management des systèmes de production

Management des projets

Conception d’outils d’évaluation et de suivi des i

Amélioration continue

Technologie de l’informatique et logistique

Mathématiques et statistiques appliquées