Herve SARAMITO

28 années d'expériences dans l'univers de l'événementiel



Quelques réalisations :



Ouverture du nouveau centre commercial Beaugrenelle pour l'agence Matador 2013



Tournée pour le "Secours Islamique France" : Grand Prix Kréa 2013 catégorie éco responsable



Tournée de lancement Olia pour Garnier 2012



Nike running test shoes : Road Show à l'année afin de toucher la cible des coureurs sur les lieux même de leurs exploits (parcs, stades, courses...)



Barclays banque : Opération de street marketing dans 40 villes afin d'informer la cible de l'ouverture du bureau de gestion du patrimoine. Opération de buzz avec 6 comédiens pendant 5 jours.



Soirée : Lancement de l'opérateur téléphonique Moov en Afrique (Cote d'Ivoire, Gabon, Benin, Togo) plus de 15000 personnes réunies, avec soirées VIP et leaders d'opinion.



Team building : Le plus beau Club Sandwich pour Direct Assurance (1000 collaborateurs France et Maroc)



Monde de la nuit : Lancement de Smirnoff Ice dans 2500 établissements de nuit : 4 équipes de 6 personnes pendant 18 mois...



Salon : Organisation du salon distributeurs FNAC. Animation commerciale : Stand Samsung, Canal +, Old El Paso, Barclays card en galerie commerçante. Luxe : Lancement presse Shiseïdo, Thierry Mugler, CK one...

Mise en place sur les réseaux sociaux d'opérations pour Cacharel, CAB event.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Evénementiel

réseaux sociaux