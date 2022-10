Hervé SITRUK

Bonjour!

J'arrive sur le site viadeo,un amis m'en a parlé,voilà,je suis à la recherche ,depuis le 25/12/2010,d'un emploi suite à une convention amiable de fin de cdi après 5 années au sein de la même entreprise que j'ai quitté en de bons termes.

Vu mon age je serais classé plutôt dans les "sénior" mais je ne me ressent pas ainsi car depuis 25 ans je reste au niveau d'un chef de secteur,c'est sûr,je maîtrise mon métier mais c'est la fibre commerciale qui est en moi avec le gout pour le relationnel qui n'a pas pu s'épanouir auprès de mes interlocuteurs de la grande distribution peut enclin à cela,les rapports restent strictement professionnels de plus j'aurais souhaiter connaître d'autres circuits de vente mais comme vous le savez on vous embauche pour ce que vous avez déjà fait,ce que vous connaissez,d'après C.V,donc je suis rester dans la grande distribution par la force des choses.

Je veux profiter de cette opportunité pour,comme on dit,rebondir.

Je peux apporter à une pme/pmi à taille humaine mon expérience si elle veut se développer en grande distribution sur PACA et Rhône- alpes ou je suis introduit auprès des rayons épicerie,pendant que c'est "encore frais",dans le domaine de l'alimentaire :gastronomie,vins fins.

Enfin,je peux aussi m'orienter vers un autre circuit de vente dans des domaines multiples qui pourraient m'intéresser,à voir.

Je suis disponible,j'aime apprendre et enrichir mes connaissances,le nouveau ne me fait pas peur et je suis encore jeune et dynamique.

Voilà,je ne connais pas encore la portée et la résonance de ce site mais il est toujours bon de se faire connaitre,ne restons pas dans l'ombre.

 très bientôt !



Mes compétences :

Négociation

Relationnel