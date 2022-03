Hervé Yannick LE PUIL

- Management et Encadrement d’équipes techniques

- Suivi des projets industriels en collaboration du service Commerce et Marketing

- Définition et suivi de budget et contrôle des coûts

- Suivi de l'ADV et de la Production

- Reporting mensuel des résultats à la Direction Générale

- Suivi des Appro et des Achats

- Bonne connaissance des outils d’Amélioration continue

- Présidence et Animation des IRP









Mes compétences :

autonome

Bon relationnel

Consciencieux

Méthodique

Pragmatique

