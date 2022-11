Herve YOUDJEU SONAGOU

Diplômé dun Master II en Comptabilité Finance et dAudit, j'ai acquis, au cours de mes différentes expériences, de solides connaissances en Contrôle de Gestion, tant dans lélaboration de budget, suivi budgétaire, calcul des coûts (coût dachat, coût de production et coût de revient) que dans le Contrôle Interne et la Comptabilité ainsi que la Fiscalité. Actuellement en poste en tant Contrôleur de Gestion de lUnion Camerounais des Brasseries (UCB) et ayant également exercé les fonctions de :

- Fiscaliste au Cabinet Fiscal dénommé DEFI INTER AC

- Fiscaliste au Cabinet Fiscal Ngaleumo AND Pathner

-Contrôleur Interne à la Société Nouvelle de Distribution

- Contrôleur Interne à Africa Food Manufacture SA

- Auditeur et Contrôleur Interne à la Société Camerounaise de transformation de Blé;

je souhaiterais intégrer une structure me permettant de mettre à la disposition de ces clients mes acquis sur tous les domaines de la gestion .

Rigoureux et organisé, je suis convaincu que mon profil correspondra

parfaitement à vos attentes.