Hervine GALLIOU

Titulaire d’un baccalauréat STD2A (Design et Arts Appliqués) à l’école Boulle, et terminant ma troisième année de Master en Design de Produit et Innovation à Créapôle ESDI, je suis actuellement à la recherche d’un contrat de professionnalisation de 24 mois mois à partir du 1er octobre.



Dynamique et motivée, je suis déterminée à me former rapidement et efficacement, à m’investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Polyvalente, j’ai un esprit particulièrement logique et j'adopte une approche pragmatique qui me permet de trouver très aisément les solutions adéquates en pensant intuitivement à toutes les contraintes possibles.



Je souhaite valoriser mes capacités et contribuer à la société avec ma sensibilité particulière à l’environnement et au partage des ressources. Il est important pour moi de faire des économies d'argent et d'espace.



Mes compétences :

Organisation

Prototype

Maquette

Sensibilité

Blender

Curiosité

Adobe InDesign

Rhino3d

Adobe Premiere Pro

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop