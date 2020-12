Hicham ABDELMOTTALIB

• Maîtrise globale de la platefome technique SAP, y compris le socle OS (UNIX et WINDOWS) et la base de donnée (Oracle MaxDB et SQL Server),

• Grande expérience SAP BC ECC6 CRM SRM technique et Solution Manager, …

• Grande expérience projet :

- Implémentation de plateformes SAP : BC ECC6, CRM, Portal , Mobile infrastructure , Solution manager,…

- Evolutions techniques et fonctionnelles SAP (Supports Packages, Enhancement packages, Kernel SAP, …),

- Installation de la baseline SAP RDS via Building blocks

- Mise en place et Gestion des autorisations SAP,

- Pilotage des équipes techniques SAP,

- Transfert de compétences, …

• Grande expérience Production/Infogérance :

- Gestion de paysages SAP de plusieurs clients en parallèle,

- Rédaction des procédures d’exploitation,

- Encadrement et pilotage des équipes techniques SAP, …

- Développement Abap ,bath-input

- formulaires Smartforms, screen painter, listes ALV, user-exit, queries, InfoSet