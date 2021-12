Hicham AHMED NAKHIL

En charge de Responsable matériel pour la société Mercure International Of Morocco, Enseignes GO Sport.



Mes compétences :



choisir les marques et les collections,

commander la marchandise,

gérer les stocks, superviser les inventaires,

organiser le magasin, renouveler régulièrement la présentation des articles (vitrines, mise en avant des nouveaux articles, ...),

suivre quotidiennement le chiffre daffaires, la fréquentation,

tenir la comptabilité,

recruter et former des vendeurs (techniques de vente et argumentaires propres à son secteur dactivité et aux articles),

organiser le travail des équipes,

régler les éventuels litiges avec la clientèle,

organiser les périodes de soldes (fixer les prix, choisir les articles à prix réduits, ...).

maîtrise des techniques de vente (accueil, conseil, argumentation, ...),

très bonne connaissance des produits et des tendances,

bonne perception de la concurrence et du développement potentiel de son activité,

maîtrise des techniques danimation et dencadrement déquipe,

connaissance des outils informatiques dédiés et capacité danalyse des chiffres.

Management d'équipe de livraison à domicile

Management d'équipe de service après de ventes

Gestion et maintenance du matériel