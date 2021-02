Hicham AKHERRAZ

J'ai obtenu mon baccalauréat en 2003 en Sciences Mathématiques et me suis ensuite dirigé vers la faculté des sciences de Rabat ou j'ai obtenu une Licence en Sciences Mathématiques et Informatiques.



Pour l'obtention de mon diplôme de Mastère Informatique Appliqué,j'ai décroché un stage de fin d'études de six mois à Logica France, dont le sujet était le progiciel HR Access, au bout duquel j'ai été embauché au sein du centre de service Maroc de Logica à Casablanca.



Depuis Septembre 2008, je suis consultant sur le progiciel HR Access, j'ai travaillé avec CGI (Anciennement Logica), Althéa groupe, et actuellement je travaille avec HR Conseil.



Mes compétences :

Hr access

HRACCESS

PACBASE

DADSU

UNIX

JAVA

J2EE

Paie

COBOL

SQL