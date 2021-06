Hicham CHAIBI

Définir la stratégie commerciale de l’agence

· Appliquer la stratégie commerciale de la Société et du groupe.

· Analyser les remontées d'informations du terrain issues de la force commerciale afin

d'identifier les évolutions du marché et le positionnement de l'entreprise sur ce marché.

· déterminer la nature et les volumes des produits à lancer, maintenir ou abandonner.

· Identifier les nouvelles cibles commerciales pertinentes pour la force commerciale et

définir des objectifs individuels et/ou collectifs de développement du chiffre d'affaires.

Pilotage et mise en oeuvre de la politique commerciale (6 commerciaux)

· Diriger et animer la force commerciale : accompagnement des commerciaux sur le terrain,

conseils réguliers sur l'approche commerciale et les messages à envoyer aux clients...

· Veiller au bon dimensionnement des équipes commerciales et recruter le cas échéant de

nouveaux collaborateurs.

· Organiser les liens avec les autres directions de l'entreprise.

· Prévoir des réunions hebdomadaires, avec l’équipe terrain et l’équipe résidente.

Développement commercial grands comptes

· Initier et suivre les comptes stratégiques pour l'entreprise.

· Mener les négociations dans le cadre de référencements ou de signatures de nouveaux

contrats.

· Assurer un rôle de représentation en externe vis-à-vis des clients stratégiques : participation

à des salons, conférences, entretien d'un réseau de prescripteurs, ou nomme une personne

de l’équipe terrain pour présenter la Sté en externe vis à vis des particularités des clients et

interlocuteurs en face de la société.

Suivi des résultats

· Suivre les résultats commerciaux individuels et collectifs, et valider l'atteinte des objectifs.

Promotion et Communication

· Appliquer la stratégie marketing de l'entreprise et du groupe, aide et conseil pour

l'ensemble des actions marketing de l'entreprise.

· Conseil et aide a l'organisation d'événements visant à promouvoir l'offre de l'entreprise :

salons, présentation presse

· Proposer des pistes d'actions et des plans de communication B to B ou B to C.

Management et recrutement des équipes

· Manager les équipes terrains

· Participer avec le Conseil d'Administration au recrutement des équipes terrain

· Proposer les recrutements nécessaires au développement de l'activité commercial



Mes compétences :

Gestion

Vente

Prospection

Conseil

Communication

Immobilier

Marketing

Motivation

Management

Environnement

Négociation

Analyse

Développement commercial

Windows

Supervision

Coaching