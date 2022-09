Hicham IMAOUI

Coacher, animer, fédérer mes commerciaux autour d’un projet d’entreprise s’inscrivant dans une dynamique de développement commercial, font de moi un manager efficace pour relever des challenges ambitieux.

Mon leadership naturel, mon très bon sens relationnel m’accordent une légitimité d’interlocuteur crédible en interne comme en externe.

Très bon communicant, empathique et humble, j’amène mon équipe vers l’éfficience et la réussite de leurs objectifs commerciaux.

Véritable stratège et chasseur, je sais évoluer dans un environnement fortement concurrentiel et déployer des actions commerciales afin de contribuer à la stratégie définie dans ma région.





Mes compétences :

Développement commercial

Communication

Marketing

Informatique

Négociation

Management