C:\Users\HichamKADIRI> WhoAmI.exe ?



Hicham (aka #HK) est un Réel passionné (Geek ^__^) des Nouvelles Technologies, du Digital et d'Internet



#Entrepreneur dans l'âme | Co-Founder [at] K&K Group | Founder [at] Sada9a | Founder [at] BecomeITExpert.com



#HK est aussi :



IT Blogger : https://hichamkadiri.wordpress.com

Book's Author : https://becomeitexpert.com/nos-ebooks

Trainer : https://www.alphorm.com/formateur/hicham-kadiri

Speaker

Coach

Microsoft MVP (7-Times) : https://cutt.ly/ad7hL3D



Retrouvez-moi sur

Twitter : https://twitter.com/Hicham_KADIRI