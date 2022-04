Hicham LAMQARI

Jeune Technicien spécialisé en électricité de maintenance industriel, je suis extrêmement

Motivé par la renommée de votre administration, son dynamisme ainsi que son secteur d’activité, je vous

Adresse ma candidature pour participer à son développement.







Dynamique, sérieux et travailleur ; et j’ai peu acquérir des connaissances théorique, des expériences

Professionnelles et surtout de bonnes qualités relationnelles ; vous trouvez ci-joint mon curriculum vitae qui

vous préciserez d’avantage mes compétences.







Persuadé qu’une lettre ne peut revolé ma personnalité, je reste a votre disposition pour éventuelle eu

revue durant Laquelle je pourrais vous exposer mes capacités et mes motivations.







Je vous prie de croire à l’expression de mes salutations les plus distinguées.