Hicham LEBRIEKI

Apres avoir passé 10 ans d’expérience en tant que superviseur de maintenance mécanique puis contremaître méthode dans les domaines de sidérurgie et pétrolier, j’ai été amené à suivre une formation complémentaire axée sur le Management Industriel.

De plus, j’ai acquit diverses compétences comme la gestion des projets, planification, management d’équipes ou encore la conduite des travaux, ce qui m’a permis d’apprendre la rigueur, l’écoute, l’autonomie, la gestion des crises dans diverses situations, la capacité et le désir d’apprentissage.

De nature dynamique, je souhaite évoluer vers un poste de management et je désire mettre mes qualités et motivations au service de votre entreprise.





Mes compétences :

Qualité

AutoCAD

Maintenance

Amélioration continue

Gestion de projet

Electronique

Management

Gestion de la production