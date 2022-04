Hicham LOTFI

D'abord en tant qu'ingénieur système unix, j'ai contribué efficacement à la mise en place technique de plusieurs solutions, en France et à l'étranger. Ensuite, en tant que Chef de Projet Intégration et responsable technique, j'ai accompagné mes clients avec succès et pu intervenir de manière transverse sur des projets de grande envergure couvrant ainsi l'étude d’architecture, la mise en place de solutions, la coordination des différents intervenants, le management des équipes, et à la fin de chaque projet j'ai formé les équipes. Aujourd'hui, je mets à disposition mon expertise en tant que Chef de Projet Intégration.



Mes compétences :

Conseil

Architecture

Communication

Mqseries

Siebel, PeopleSoft, IT Governance, Fortent

Unix Aix

Weblogic, IHS, JBoss, GlassFish

Gestion de projet informatique

Encadrement et coordination d’équipes

Clearcase

PowerAMC

DB2, Meurise, DataWareHouse, DataMart

PeSit

Microsoft Project

Gestion de crise, du changement et de la qualité

ITIL

CMMI