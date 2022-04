Hicham MESSOUK

Je suis de formation agronomique et Marketing

J’ai commencé ma carrière dans l’agroalimentaire en tant que qualiticien (Agrimpex,VCR,DANONE)

En 2007 ,je me suis orienté vers la grande distribution à travers MARJANE HOLDING ,j’ai occupé le poste de Manager de rayon produits frais .



En 2008, j’ai intégré la grande multinationale DIVERSEY Dévision de SEALEDAIR en tant qu’ingénieur technico-commercial(Gestion de portefeuille clients ,accompagnement technique des agro industriels en matière d’hygiène professionnelle ).



En 2009 ,j’ai occupé le poste de Territory Manager (zone Nord).



En 2011,j’ai occupé le poste de Business développement Manager du secteur agricole (Mangement

porte folio product, Formation et consilting, gestion des territory Manager en ce qui touche le secteur agricole ,gestion de la stratégie marketing &communication du secteur) .

En novembre 2014, j'ai intégré le leader mondial de l'hygiène professionnelle et traitement des eaux.





Mes compétences :

Résaux enorme en agri et industrie AA