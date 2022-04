Plus de 15 ans d'expérience en consulting technico-fonctionnel d'intégration d'ERP et gouvernance projet.



Domaines de compétence : Oracle EBS P2P, O2C, Supply Chain Planning & Manufacturing.



Actif en business development, implementation et maintenance.



Anglais courant, binational (France, Maroc).



Parcours professionnel et expérience worldwide (Europe, US, Asie, Afrique).



Clients et secteurs multiples (Industrie, Loisir, Public, Banque, etc.).