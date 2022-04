Etudiant en 2ème année de BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) au lycée Jean Rostand (60500 - Chantilly).

Spécialisé dans le développement Informatique (web, application).

Option : SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers)



Recherche de stage : Développement : Web, Application : HTML5 / CSS3 / PHP - C# / POO / Java EE - MySQL

Date Début : 02/01/2017

Date Fin : 10/02/2017



Contactez moi par mail à l'adresse suivante : hicham.mirceski@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

JQuery

Visual studio

Sublime Text

Travail en équipe

MySQL

PHP 5

CSS 3

HTML 5

Développement informatique

Développement web

Développement d'application Web

C#

Java EE

Merise

Programmation orientée objet