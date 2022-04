Hicham MOJAHID jeune marocain âgé de 27 ans, titulaire d’un:



• Master : Sciences et Techniques en Techniques d'Analyses et Contrôle Qualité Agro-alimentaire Avancée à la Faculté des Sciences et Techniques de Béni-Mellal.



Je possède une expérience dans des domaines variés qui m’a permis de développer une bonne faculté d’adaptation et une grande rigueur de travail.



Je souhaite vous apportez un œil neuf et doté de réelles capacités et d’adaptation.



Disponible de suite, je suis un Jeune sérieux dynamique et ponctuelle et je m’adapte facilement avec le poste que l’on me confi.