Hicham MOUHAJRA

Licencié en sciences économiques et de gestion, option « finance-comptabilité » de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales Université Mohammed V Rabat-Agdal et étudiant en 2éme année du Diplôme Universitaire des Etudes Supérieures Spécialisées option : Finance-banque – ENCG KENITRA J’ai occupé le poste « Chargé d’appui commercial/Chargé de clientèle» et avant un poste « chargé d’opérations » au sein de la banque Marocaine du commerce extérieur BMCE BANK.



Dynamique et déterminé, je suis en quête perpétuelle de nouvelles connaissances garantes de l’atteinte de mes objectifs. Ceci d’une part. D’autre part, je sais m’adapter facilement aux nouvelles situations et pense avoir le sens de responsabilité et de l’organisation. Concomitamment, mon expérience m’a permit d’enrichir ma créativité et mon sens du relationnel.





Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Acrobat