Hicham MOUINDO

Mes diverses fonctions exercées ces dernières années en transport routier et logistique me permettent aujourd’hui de disposer de diverses compétences.



Le management, la gestion du personnel, le recrutement, la formation, la relation clientèle, la gestion de centres de profit ont été mes principales missions.



Force de réflexion et de propositions, d’actions et de résultats. Autonome, rigoureux, homme de terrain, motivé, doté d’un fort sens relationnel, j’attache une grande importance à la réactivité et à l’écoute.



Mes compétences :

transport

Distribution

logistique