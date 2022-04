Hicham MOUINI

Je suis actuellement chef comptable au sein d'un groupe de société opérant dans différent secteurs, je suis chargé de la supervision de la comptabilité des sociétés du groupe , le contrôle de la paie , le contrôle de la facturation les déclarations fiscales et sociales et d'autres taches ,

j'essaie toujours d'améliorer mes compétences et d'apprendre de nouvelles connaissances , c'est ainsi que je me suis inscrit au centre américain pour apprendre la langue anglaise depuis trois ans , et aussi au cycle Master en ingénierie fiscale dernièrement

je cherche a mettre mes compétences et mon savoir-faire au service d'une société qui m'offre un poste évolutif



Mes compétences :

Intégration

Comptabilité

Audit