Hicham MOULOUD

Bonjour ,

C'est dans l'optique d'apporter un renfort à l'activité informatique que je vous sollicite : actuellement en fin de formation "Technicien Supérieur de Maintenance Informatique et réseau", je suis en recherche d'une entreprise dans laquelle mettre à profit mes nouvelles compétences techniques (gestion de parc informatique, assistance aux utilisateurs, déploiements de postes, systèmes...), mon dynamisme et ma motivation dans le cadre d'un stage conventionné, non rémunéré, de 6 semaines (du 26 mai au 29 juin 2016).



Ce stage serait également l'opportunité de vous démontrer mon potentiel dans l'éventualité où vous souhaiteriez recruter.



Espérant avoir prochainement l'occasion d'échanger avec vous concernant cette collaboration, je me tiens à votre disposition pour un entretien et vous prie de recevoir, Madame,Monsieur, mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Linux

VMware

TCP/IP

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Exchange Server

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Active Directory