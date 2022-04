Bonjour,



Hicham Nadir, Ingénieur chef de projets des stations d'eau, 32 ans marié et père de deux enfants Mohamed Yassine et Yasmine. Ravi de vous rencontrer sur Viadeo.



Un petit mot sur mon expérience professionnelle:



En fait, les postes que j’ai occupés jusqu'au jour d'aujourd'hui, m'ont tous permis non seulement d'acquérir une bonne expérience dans le domaine des stations d'eau (eau potable, eau usée, dessalement), mais aussi de développer mon sens de responsabilité, d'organisation et mes qualités relationnelles.



Par ailleurs, mes solides acquis techniques, ma polyvalence scientifique et mes ambitions à l'auto amélioration constituent les atouts que je compte mettre au service de mon entreprise.



Objectif:



Fortifier mon expérience, apprendre et évoluer encore sur le plan professionnel et personnel.

Mes compétences :

Etablissement des offres, descriptifs techniques

Réception et approvisionnements des équipements

Chiffrage des appels d’offres

Etude de marché et prospection des projets

Coordination entre les différents corps d’état

Etablissement du planning prévisionnel

Etablissement et vérification des plans

Choix des équipements à installer

Elaboration des contrats de commande

Gestion des budgets des travaux