Hicham NOURY

J'ai ouvert les yeux au sein d'une famille qui apprécient la bonne chère, dont les membres ne ratent la moindre occasion pour se réunir autour de plats succulents, et dont les femmes, faut il dire qu'aussi les hommes, étaient réputées par leur maitrise des secrets de l'art culinaire.

Nos plats issus de la pure tradition marocaine, étaient tous faits maisons, et faisient la joie de toute la famille lors des occasions, telles que l'Aid Elkebir, le mois du Ramadan, l'Aid Essghir ou tout simplement lors d'une simple visite de courtoisie.

Ma grand mère, maurisque de souche, et ma mère, descendante d'une lignée chérifienne (autant que mon père), étaient les premières à m'initier aux rites de la gastronomie marocaine. Laquelle initiation qui m'a poussé à poursuivre mes études dans ce domaine.

Après quatre années passées au sein des ecoles culinaires, j'ai commencé mon parcours professionnel dans divers restaurants et hotels, chose qui m'a permis d'aiguiser mes compétences et approfondir mes connaissances en la matière, tout en créant differents plats aux gouts divers.

Le Maroc, pays au carrefour des continents et des civilisations, regorgeant en ressources naturelles aux saveurs excquises, m'est un terreau idéal pour donner le mieux de moi même.



Mes compétences :

Cuisine méditerranéenne

Cuisine marocaine

Créativité et sens de l'innovation

Agilité et adaptation

Esprit d'initiative

Gestion d'une équipe

Kitchen consulting

HACCP