Hicham O.HAMMAM

Présentation



Qui sommes nous ?





Zone conseil a été créée pour répondre aux besoins des entreprises en terme de formation et recrutement. En tant que cabinet de conseil, Zone conseil inscrit ses actions dans une politique nouvelle de la gestion du potentiel de l’entreprise et de son évaluation par des bilans fiables.

Zone conseil analyse, conçoit et peut réaliser pour ses clients toute action qui rend son potentiel plus fructueux. Vu son environnement économique, les actions de Zone conseil couvrent aussi les secteurs techniques et industriels.

Pour réaliser ses objectifs, Zone conseil compte sur plusieurs collaborateurs et experts répartis dans toutes les régions du royaume sans oublier un réseau de consultants étrangers.





Nos particularités





Zone conseil intervient pour la formation, le recrutement et quelques services aux entreprises auprès de différentes structures et catégories de personnels et nous mettons à la disposition de nos clients :

• Une approche globale qui tient compte de l'entreprise, de l'organisation, des individus qui la composent.

• Une équipe polyvalente, professionnelle ayant des compétences dans le domaine du management des ressources humaines et en particulier en psychologie du travail, ergonomie, gestion, droit, stratégie, organisation, management des personnes et des organisations.

• Une démarche pluridisciplinaire, organisée, rigoureuse menée en partenariat avec nos clients qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses structures.

• Des interventions personnalisées et sur mesure.

• Une méthode du faire faire, concrète qui intègre différents outils et techniques.

• Des produits modulables et adaptables à votre budget.





Nos valeurs





Zone conseil s’engage à satisfaire ses clients par :

• La réalisation d’offres précises, chiffrées et « sur mesure » ;

• La garantie de l’adéquation entre nos prestations et vos besoins ;

• L’assurance de la confidentialité ;

• La mesure fiable des résultats obtenus ;

• Un suivi personnalisé ;

• Une assistance par des moyens télématiques (NTIC).



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Informatique

Management