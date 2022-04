Je suis hicham oualla,j'ai obtenu mon baccalauréat science expérimental option physique,j'ai un diplôme de technicien spécialisé des Méthodes en fabrication mécanique et un diplôme de technicien en informatique bureautique.

Maintenant je travaille au sein de l'entreprise Ciment de l'Atlas en qualité de technicien de processus ligne cuisson (TP Four).

J'ai l'intention d'aller plus loin dans le domaine cimentier.