Hicham OUASSIR

Ayant une expérience total de 19 ans dans le domaine des opérations à l'international (import et export ) dont : 1) 16 ans au sein de société générale maroc (période de 1994 à 2009) une connaissance de la réglementation de change au maroc et les règles uniformes internationales qui régissent les différents mode de paiement à l'international. Maitrise des différents modes de paiement : transfert , remise documentaire , credoc ,stand by , financement (import et export ) et garanties internationales. 2) Ayant assumé la responsabilité de plusieurs services à l'international. 3) Conseiller à l'international des grandes entreprises à la SG. 4) Actuellement Responsable dépt Trade finance au CDM depuis 2009 à ce jour et Pilote de processus des opérations documentaires à l'international dans le cadre de la certification de ces opérations au CDM ISO 9001 version 2008.