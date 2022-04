Hicham OUSSERGHINE

Je m’appelle Hicham ousrghin j’ai 26 ans, je suis originaire de tounfite province midelt, après 2 ans d’etude à l’institue école internationale de génie civil et tourisme à Meknès

j’ai obtenu mon diplôme dans le domaine de génie civil concernant mon expérience professionnel j’ai effectué deux stage le premier : stage au sein de la Société de conseil Assistance bâtiment (Bureau d’étude) et l’autre dans la société CHAMS a Rabat et aussi le projet de fin d'étude sous le thème Les phénomènes d’instabilité géotechnique



Mes compétences :

Autocad

RDM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel