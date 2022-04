Hicham ROUABHI

Je suis à l'écoute d'opportunité dans le domaine commercial et marketing.

Actuellement je développe l'application ChambéryApp.

Cette application est dédiée à la vie économique et culturel de la ville de Chambéry.

Nous développons l'application afin qu'elle devient un réseau social Local.

Déjà + de 1500 Fan et utilisateurs depuis le 2 Avril.

chamberyapp.com

https://www.facebook.com/app4chambaix



Je suis à la recherche d'un poste dynamique et évolutif en tant que commercial.

je suis mobile dans la région Rhône alpes.

J'ai une préférence pour les domaine du web et de la technologie , mais étant curieux je reste ouvert à toute proposition.



En 2014 :

Cadres commercial dans la menuiserie Gestion des ventes,technico-commercial

Formation : BTS NTC ( mon intervention vidéo http://youtu.be/LLWHjZjiTl0 )



Années précédentes :

Gestion des ventes et commercialisation :

-Ventes d'espaces publicitaires dans magazine officiel B2B

-Énergies renouvelables ( éolien, photovoltaïque, thermique...) B2B et B2C

-Systèmes d'économie d'énergie B2B et B2C

Première expérience terrain :

-Système d'alarmes B2B et B2C

-Animateur Commercial en technologie GSS



Mes compétences :

Informatique

Direction commerciale

Animation commerciale

Négociation commerciale

Commerce B2B

Développement commercial

Stratégie commerciale

Programmation neuro-linguistique

Gestion commerciale

Adobe Photoshop

Création de site web

Wordpress