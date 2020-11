Bonjour,

Tout d'abord merci d'avoir consacrer cet instant pour consulter mon Profil;

Je suis un chargé de projets en mécanique du bâtiment avec une expérience de plus de 11 ans acquise en conception, coordination d’équipes et gestion de la maintenance des systèmes mécaniques. Je possède également une solide expérience en automatisation et contrôle qui me permet de veiller au confort et à la sécurité des occupants des bâtiments dans des perspectives d'efficacité énergétique, de la qualité de l’air intérieur et de la protection de l’environnement.



- CHAMPS DE COMPÉTENCES :



• Participer à l’accompagnement des clients dans les démarches de réalisation de projets éconergétiques

• Contribuer aux audits énergétiques pour différents types de bâtiments

• Réaliser les activités de suivi et d’analyse des performances des projets d’efficacité énergétique en cours

• Implanter et développer différents systèmes de GMAO

• Élaborer les plans de maintenance des installations techniques

• Participer à la conception des systèmes : Climatisation, ventilation, chauffage, plomberie, réfrigération, contrôle, instrumentation et régulation automatique

• Analyser et estimer les besoins thermiques de bâtiments en chauffage, en refroidissement et en matière de qualité de l'air

• Analyser les efforts, les forces et les charges exercées sur des systèmes mécaniques

• Faire la recherche et le choix des systèmes appropriés en mécanique du bâtiment

• Estimer les coûts, relever les quantités et préparer les soumissions

• Préparer les devis techniques et effectuer de la recherche dans la réglementation

• Tracer, interpréter et vérifier la conformité des plans sur AUTOCAD

• Participer à la conception de séquences de contrôle et programmation d’automates

• Interpréter et vérifier le fonctionnement des circuits de commandes électriques

• Faire fonctionner, superviser et optimiser le fonctionnement des systèmes mécaniques

• Effectuer la surveillance des travaux

• Familier avec les normes et standards : Standard ASHRAE, Code national du bâtiment, Code de plomberie, SMACNA, ISO 9001



Mes compétences :

GMAO

CVC

Automatismes et contrôle commande