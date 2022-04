Hicham SABOUNJI

A l’issue de mes études à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) et au terme de mes stages effectués à Holcim, au groupe OMRANE et au BAREM, j’ai intégré la Direction de l’Organisation d’une Banque marocaine en 2003 avant de rejoindre l’équipe Oprimisation des processus en qualité de chef de département et ensuite la Direction Appui au réseau en 2008.



J’ai, en parallèle, préparé le Diplôme des Etudes Supérieures Spécialisées en Finance et Banque 2005 et un Master en Ingénierie de conseil 2006.



Actuellement, j’occupe le poste de Directeur du Program Management Office au sein de la même Banque.



Mes compétences :

Consulting

Marketing

Gestion de projet

Management