Hicham SABRI

Mes expériences de travail me permettent d’affirmer que j’ai les compétences correspondant à celles que vous cherchiez. J’ai travaillé de nombreuses années dans la comptabilité et au service à la clientèle au Maroc. Ensuite, au Canada, la formation que j’ai suivie en gestion financière informatisée incluant un stage dans un cabinet comptable, le travail pour une grande firme canadienne au service à la clientèle, pour une multinationale de distribution de produits électroniques, pour une manufacture composée de quatre sociétés incorporées puis pour une firme de génie-conseils m’ont été un outil de perfectionnement de mes connaissances vis à vis du système québécois et d’en avoir une large expérience. Je suis considéré, par jugement de mes employeurs comme une personne dynamique, responsable, capable de s’adapter et dotée d’une excellente discipline.







Mes compétences :

Microsoft Windows XP, Windows 2010, Windows 8.1

Suite Office 2013

Great Plans (versions 2008 à 2013)

Tedi de Jovaco (versions 2008 à 2013)

Simple Comptable PRO 2006 (version 8.5)

Fortune 1000 Acomba (version 7.21)

Tiny Term (sous système UNIX)

Impot Rapide (de 2008 à 2014)

Taxprep des particuliers et des entreprises

Ciel