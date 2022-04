Hicham SADIK

Ayant assumé plusieurs responsabilités au sein de différentes sociétés, je suis actuellement Directeur Général d'un Cabinet d'Assurance où j'ai pu mettre en pratique toutes mes connaissances acquises, soit au niveau académique ou bien professionnel.

J'ai pu faire face à des situations compliquées et réussir des défis importants touchant plusieurs secteurs.



Je cherche à étoffer mon carnet d'adresses.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Confiance en soi

Esprit d'analyse

Esprit d'analyse et de synthèse

Rigueur

Synthèse