Hicham SAHELI

Apres un IUP MIAGE à l'université Paris Dauphine, j'ai intégré le master 229 d'audit.

A l'issue d'un stage tres enrichissant au sein du cabinet d'audit international Ernst & young, j'ai intégré le groupe en tant qu'auditeur junior dans le département FSO (Financial Services Office)début septembre, département regroupant l'ensemble des métiers de la Banque et marchés de capitaux, Assurance, Asset management et Corporate trésorerie.



Mes missions sont à la fois très variées en terme de métiers et enrichissantes (Société de Gestion, Banque d'investissement, Banque de marché). Mes clients sont les suivants :UBS, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, LYXOR, Carmignac Gestion.



Je pense que l'audit est un bon moyen de debuter à sa carrière professionelle, ce métier peut être assimilé à une post-formation.

Par ailleurs c'est un métier porteur et en croissance où d'un point de vue technique et humain, l'enrichissement ne cesse de croître au fils des années.



Mes compétences :

Asset management

Audit

Banque

Banque d'investissement

Finance

Football

Gestion Informatique

Informatique

Investissement

Management

Poker

Système d'Information