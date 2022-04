Hicham TAOUMY

Après l'obtention de mon Bac en 2011 j'ai intégré l' ISTA ben m'sik dans laquelle j'ai suivi deux ans de formation spécialité commerce j'ai eu la chance d'effectuer des stages au sein des sociétés et jai travaillé un mois au sein de la société bim



aujourd'hui ça j'ai l'impression d'avoir occuper un poste et je souhaiterais mettre ma contribution a une société dynamique ou il y a les perspectives d’évolution



Mes compétences :

Action commerciale

Technique juridiques

Douane et transit

E-commerce

Stratégie commerciale

Paiements internationaux

Comptabilité analytique

Gestion de la relation client

Techniques de vente