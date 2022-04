Hicham TOUZALINE

Étudiant Master Commercialisation en instrumentation scientifique et titulaire d’un Master en ingénierie de l’instrumentation électronique, j’ai travaillé au sein de l’entreprise SLK Ascenseurs distributeur officiel de THYSSENKRUPP ELEVATOR, reconnue parmi les leaders mondiaux des ascenseurs ; j’y étais aussi chargé de réaliser le dépannage et l’entretien planifié d’un parc d’ascenseurs. De plus j’ai participé à plusieurs projets au niveau national avec des ingénieurs internationaux dans le cadre d’un perfectionnement technique ; cette expérience m’a permis énormément d’approfondir mes connaissances acquises durant mon cursus universitaire.



Par ailleurs, j’ai effectué pas mal de missions commerciales où j’ai pu développer mes compétences commerciales telles que la réalisation d’un reporting et l’élaboration des cahiers des charges selon les besoins et les demandes des clients. Outre ma formation, mes précédents emplois m’ont permis de développer mon sens de responsabilité et mes qualités relationnelles lors des missions qui m’ont été confiées. Sérieux et dynamique, j’ai su créer des liens avec les interlocuteurs exigeants qui sont les chefs de services technique et commercial.



Mes compétences :

Matlab

Xilinx

VHDL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

LabVIEW

FPGA

DSP