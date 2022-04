Consultant technique SAP-ABAP. J’ai travaillé sur les projets SODEXO (Leader mondial des Solutions de qualité de Vie au Quotidien) et Sanofi ABAP FACTORY/FSGDA et SAFRAN en tant que consultant technique SAP-ABAP/ Autorisations chez CGI Maroc.





Pour me contacter : hicham.zabila@gmail.com



Mes compétences :

SAP ABAP

CGI Web Development

HTML

Visual Basic 6

SAP

XSLT

XSL

XML

Visual Basic .NET

SAP SD

SAP MM

SAP FI

SAP ABAP Smartform

SAP ABAP Sapscript

Microsoft SQL Server

Microsoft ASP.NET

Macromedia Flash

JavaScript

Java

EDI

Client/Server